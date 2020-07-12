Adana Demirspor başkanı Murat Sancak cezası nedeniyle maçı vinç üzerinde izledi!

TFF 1. Lig’in 33. haftasında Ümraniyespor deplasmanında boy gösteren Adana Demirspor’da Başkan Murat Sancak, cezası nedeniyle karşılaşmayı tribünden takip edemedi. Ekim ayında aldığı 421 günlük hak mahrumiyeti nedeniyle mücadeledeki yerini alamayan Murat Sancak, Ümraniye Şehir Stadı’nın hemen yanında bulunan arazide kurulan vinçten maçı takip etti. Stadı gören bir noktaya getirilen vincin üzerine çıkan Murat Sancak, karşılaşmayı dikkatle takip etti.
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