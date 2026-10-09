Herkes bunu bekliyor! TFF'de kritik toplantı... İşte alınacak kararlar

Türk futbolunda son dönemde yaşanan gelişmeler, Türkiye Futbol Federasyonunun gündemini hareketlendirdi. TFF Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştireceği toplantıda seçim ihtimalinden Merkez Hakem Kurulundaki gelişmelere, Vincenzo Montella'nın geleceğinden federasyonun yönetim yapısına kadar birçok kritik konuyu değerlendirecek.

MONTELLA GÖNDERİLECEK Mİ?

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Berlin'den İstanbul'a dönmesinin ardından yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirilecek.

Saat 14.00'te başlaması planlanan toplantıda, Türk futbolunun geleceğini yakından ilgilendiren konular masaya yatırılacak.

Yönetimin gündeminde Merkez Hakem Kurulu başkanlığındaki son gelişmeler, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın görevine ilişkin belirsizlikler ve TFF'nin seçimli olağanüstü genel kurula gidip gitmeyeceği bulunuyor.

HAKEM SORUŞTURMALARI...

Türk futbolunda gündemin önemli başlıklarından biri de hakemler hakkında yürütülen soruşturma oldu. "Hakemler dosyası" kapsamında, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 5 kişinin tutuklandığı belirtilmişti.

Soruşturma çerçevesinde hakem Yasin Kol ile yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel'in de cezaevine gönderilmesi, gözleri federasyon yönetimine çevirdi. Yaşanan gelişmelerin ardından MHK başkanlığına ilişkin nasıl bir yol izleneceği merak konusu oldu.

OLAĞANÜSTÜ SEÇİM İHTİMALİ

Federasyon yönetiminde seçim konusunda görüş ayrılığı yaşandığı öne sürülüyor. Yönetim kurulu üyelerinin büyük bölümünün seçimli olağanüstü genel kurul yapılmasını istediği iddia edilirken, Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun ise görevini sürdürmekten yana olduğu ifade ediliyor.

Bugün yapılacak toplantıda bu görüş ayrılığının nasıl sonuçlanacağı ve federasyonun önümüzdeki döneme ilişkin yol haritası belirleyici olacak. Toplantının ardından TFF'nin yönetim yapısı, MHK başkanlığı ve A Milli Takım'ın teknik direktörlük koltuğuyla ilgili önemli gelişmeler yaşanması bekleniyor.