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Real Madrid'de soyunma odası karıştı! Büyük kavga: Mourinho çıldırdı

Real Madrid soyunma odasında iki futbolcunun yumruk yumruğa kavga ettiği iddiası İspanya gündemine oturdu. Cadena SER'in duyurduğu olayda Vinicius Junior ve Aurelien Tchouameni'nin isimleri öne çıkarken, teknik direktör Mourinho'nun da yaşananlardan rahatsız olduğu ileri sürüldü.

Real Madrid'de soyunma odası karıştı! Büyük kavga: Mourinho çıldırdı
Cevdet Berker İşleyen

İspanyol basınında gündeme gelen bir iddia, Real Madrid cephesinde büyük yankı uyandırdı. Cadena SER radyosunun El Larguero programında konuşan muhabir Anton Meana, eflatun beyazlı takımın soyunma odasında iki futbolcunun yumruk yumruğa kavga ettiğini öne sürdü.

SOYUNMA ODASINDA GERGİNLİK İDDİASI

Anton Meana'nın aktardığı bilgilere göre, Real Madrid forması giyen iki futbolcu arasında fiziksel tartışma yaşandı. İddiaya konu olan oyuncuların kimlikleri henüz resmen açıklanmazken, yaşananların teknik direktör Mourinho'yu da rahatsız ettiği belirtildi.

İspanyol basınında geniş yankı uyandıran olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Real Madrid de soyunma odası karıştı! Büyük kavga: Mourinho çıldırdı 1

VINICIUS JUNIOR VE TCHOUAMENI...

İspanya'da sosyal medya kullanıcıları, kavgaya karıştığı öne sürülen futbolcuların Vinicius Junior ve Aurelien Tchouameni olabileceğini ileri sürdü. Ancak iki yıldızın olayda yer aldığına ilişkin iddialar henüz doğrulanmadı.

Tchouameni'nin adı daha önce de Real Madrid'de yaşanan bir tartışmayla gündeme gelmişti. Fransız futbolcu, geçtiğimiz mayıs ayında takım arkadaşı Federico Valverde ile kavga ettiği iddiasıyla gündeme gelmiş ve 500 bin euro para cezası aldığı öne sürülmüştü.

Soyunma odasında yaşandığı iddia edilen son olayın ardından gözler Real Madrid cephesinden yapılacak açıklamalara çevrildi.

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Anahtar Kelimeler:
kavga mourinho real madrid
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bunu nasıl Real Madrid başına getirdiniz akıl tutulması yaşamışlar.
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