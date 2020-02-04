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Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: Süper Lig'e çıkınca Arda Turan'ı transfer etmek istiyoruz

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 04.02.2020 13:38 | Son Güncelleme

TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor'un başkanı Murat Sancak, gelecek sezon Süper Lig'de mücadele etmeleri halinde milli futbolcu Arda Turan'ı transfer etmek istediklerini söyledi.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: Süper Lig'e çıkınca Arda Turan'ı transfer etmek istiyoruz

Hiçbir kulüple anlaşamayan ve şu an boşta olan Arda Turan için, TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un başkanı Murat Sancak çarpıcı bir itirafta bulundu.

"SÜPER LİG'E ÇIKARSAK, ARDA TURAN'I İSTİYORUZ"

Sancak, Arda Turan'la transfer görüşmesi yaptığını dile getirerek, "Arda Turan'la Emre Uğur'un nikah töreninde görüştüm. Eğer Süper Lig'e çıkarsak, kendisini transfer etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

ARDA, GALATASARAY'IN KAPISINDAN DÖNMÜŞTÜ

Devre arası transfer döneminde ismi uzun süre Galatasaray'la anılan Arda Turan, sarı-kırmızılıların başkanı Mustafa Cengiz'in vetosuyla karşılaşmış, Fatih Terim'in ısrarlı isteğine rağmen Galatasaray forması giyememişti.

"ADEBAYOR TRANSFERİNİ GERÇEKLEŞTİREMEDİK"

Togolu yıldız Adebayor'la da ilgilendiklerini belirten Murat Sancak, "Adebayor ile görüşme yaptık ancak transferini gerçekleştiremedik" şeklinde konuştu.

(Ajansspor)

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