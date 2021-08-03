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Adana Demirspor Beşiktaş hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Adana ile BJK karşı karşıya

03.08.2021 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Demirspor ile Beşiktaş, hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Süper Lig’in yeni ekibi Adana Demirspor, yaptığı flaş transferlerle adından söz ettiriyor. Beşiktaş karşısında yeni transferleriyle çıkacak olan güney ekibi, kendi evinde kazanmanın planlarını yapıyor.

Adana Demirspor Beşiktaş hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Adana ile BJK karşı karşıya

Beşiktaş ise Süper Lig ve Avrupa maçları öncesi kadrosunu şekillendirmek istiyor. Belhanda ve Balotelli transferleriyle Süper Lig’de iddialı bir sezon geçireceğinin sinyallerini veren Adana Demirspor, son şampiyon Beşiktaş’ı kendi evinde konuk edecek.

ADANA DEMİRSPOR BEŞİKTAŞ HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN?

2021-2022 sezonu öncesinde ilk hazırlık maçını Medipol Başakşehir ile oynayan ve 1-0 kazanan Beşiktaş, 2. hazırlık maçında Kayserispor'la karşı karşıya geldi. Kayserispor’a 3-0 yenilen Beşiktaş, üçüncü hazırlık maçını ise Süper Lig’in yeni ekibi Adana Demirspor ile 6 Ağustos Cuma günü oynayacak.

Adana Demirspor Beşiktaş maçı saat 21:00’de A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Adana Demirspor
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