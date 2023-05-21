ADANA DEMİRSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE! Adana Demirspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

Adana Demirspor ile Beşiktaş Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında kozlarını paylaşacak. Karşılaşma Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak. Maçta Hakem Mustafa Kürşad Filiz düdük çalacak. Filiz'in yardımcılıklarını İlker Takpak ve Candaş Elibil üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Burak Pakkan olarak açıklandı. Adana Demirspor Beşiktaş maçı canlı izleme ekranı arama motorlarında araştırılıyor. İşte Adana Demirspor Beşiktaş maçının yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri...

ADANA DEMİRSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Adana Demirspor Beşiktaş maçı bugün (21 Mayıs 2023 Pazar) saat 19.00'da başlayacak.

Maç, Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak.

ADANA DEMİRSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor Beşiktaş maçı beIN SPORTS 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

ADANA DEMİRSPOR BEŞİKTAŞ MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Adana Demirspor muhtemel 11'i: Ertaç, Svensson, Morel, Semih, Rodrigues, Yusuf, Gökhan, N'Diaye, Akintola, C. Ndiaye, Belhanda.

Beşiktaş muhtemel 11'i: Mert, Rosier, Saiss, Colley, Masuaku, Salih, Amir, Gedson, Redmond, Aboubakar, Cenk.

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