Adana Demirspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 14 Şubat Pazartesi günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre mavi-lacivertli ekip, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanın ilk bölümünde oyuncular 3 grup halinde, yan top çalıştı.

İdmanın son bölümünde de taktik çalışma gerçekleştirildi.

Sakatlığı süren Simon Deli, takımdan ayrı koştu.

Kulüp Başkanı Murat Sancak da antrenmanı takip etti.



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