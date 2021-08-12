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Adana Demirspor Birkir Bjarnason’u transfer etti

12.08.2021 23:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig’in yeni ekibi Adana Demirspor, Birkir Bjarnason’u kadrosuna kattığını duyurdu.

Adana Demirspor Birkir Bjarnason’u transfer etti

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor, transfer çalışmalarına devam ediyor.

Mavi-lacivertli ekip, İzlandalı orta saha oyuncusu Birkir Bjarnason ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Adana Demirspor'dan yapılan açıklamada "Kulübümüz son olarak Brescia forması giyen İzlanda Milli Takımı oyuncusu 33 yaşındaki Birkir Bjarnason ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır" denildi.

TFF 1. Lig'de geçen sezonu şampiyon tamamlayarak 26 yıl sonra Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor; Mario Balotelli, Younes Belhanda, Britt Assombalonga, Jonas Svensson, Lucas Castro, Benjamin Stambouli, Ferhat Kaplan, Metehan Mimaroğlu , Tayfun Aydoğan, David Akintola ve Arijanet Muric'i transfer etmişti.

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