Adana Demirspor Birkir Bjarnason’u transfer etti

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor, transfer çalışmalarına devam ediyor.

Mavi-lacivertli ekip, İzlandalı orta saha oyuncusu Birkir Bjarnason ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Adana Demirspor'dan yapılan açıklamada "Kulübümüz son olarak Brescia forması giyen İzlanda Milli Takımı oyuncusu 33 yaşındaki Birkir Bjarnason ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır" denildi.

TFF 1. Lig'de geçen sezonu şampiyon tamamlayarak 26 yıl sonra Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor; Mario Balotelli, Younes Belhanda, Britt Assombalonga, Jonas Svensson, Lucas Castro, Benjamin Stambouli, Ferhat Kaplan, Metehan Mimaroğlu , Tayfun Aydoğan, David Akintola ve Arijanet Muric'i transfer etmişti.

