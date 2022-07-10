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Adana Demirspor, Bosna Hersekli kaleci Karacic'i transfer etti

10.07.2022 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Demirspor, Bosna Hersekli kaleci Karacic'i transfer etti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Bosna Hersekli kaleci Goran Karacic'i kadrosuna kattı.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 25 yaşındaki oyuncu ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Karacic, son olarak Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'da forma giymişti.

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