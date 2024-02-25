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Adana Demirspor'da Murat Sancak başkanlığı bıraktığını açıkladı! ''Nedenini sormayın, buna sebep olanlarla birebir uğraşacağım''

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
25.02.2024 20:00
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Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, başkanlığı Metin Korkmaz'a devrettiğini duyurdu.

Adana Demirspor'da Murat Sancak başkanlığı bıraktığını açıkladı! ''Nedenini sormayın, buna sebep olanlarla birebir uğraşacağım''

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, başkanlığı Metin Korkmaz'a devrettiğini açıkladı.

MURAT SANCAK PAYLAŞTI

"Çok değerli Adana Demirspor taraftarları, şu dakika itibarıyla başkanlığı Metin Korkmaz’a devrediyorum. Niye, niçin diye sorgulamayın. Nedenini sezon sonu bir basın toplantısıyla anlatırım. Sizlerden ricam Metin Korkmaz'ın etrafında kenetlenin ve gereken desteği verin. Bana saygı duyuyorsanız ve bu takımı seviyorsanız destek verin. Daha güçlü yarınlara diyorum ve hakkınızı helal edin. Benim hakkım varsa helaldir. Allah'a emanet olun. Bu takım ligde kalacaktır. Bu hale gelmesine sebep olanlarla birebir uğraşacağıma ve daha yüksek sesle uğraşacağıma emin olun ve bana güvenin.

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