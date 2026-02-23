SPOR

Adana Demirspor'da şok düşüş! Puan silme cezalarıyla eksi 57'e geriledi!

Adana Demirspor, FIFA'nın verdiği son puan silme cezasıyla birlikte Trendyol 1. Lig'de eksi 57 puana geriledi. Bir zamanlar Süper Lig'de fırtınalar estiren kulüp, ekonomik zorluklar ve yönetimsel sorunlar nedeniyle adeta dibe vurdu.

Burak Kavuncu

Bir Zamanların Süper Lig gururu, şimdi tarihinin en zor günlerini yaşıyor

Adana Demirspor taraftarları, kulübün içinde bulunduğu durum karşısında büyük bir şaşkınlık ve üzüntü yaşıyor.

FIFA Disiplin Komitesi'nin verdiği son kararla birlikte, Mavi Şimşekler'in hanesinden tam 12 puan daha silindi. Bu cezayla birlikte takımın puanı eksi 57'e düştü. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinde duyurulan bu karar, kulübün zaten zorlu olan mali durumunu daha da içinden çıkılmaz bir hale getirdi.

Adana Demirspor'un bu duruma düşmesinin ardında yatan temel nedenler arasında, geçmiş dönemlerdeki hatalı transfer politikaları, artan borç yükü ve yönetimsel istikrarsızlıklar yer alıyor.

Kulüp, geçmişte yapılan yüksek maliyetli transferlerin bedelini ödemekte zorlanırken, FIFA'nın verdiği cezalar da bu durumu daha da ağırlaştırdı.

