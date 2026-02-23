Tedesco kahreden haberi verdi! Fenerbahçe'ye Ederson'dan kötü haber!

Fenerbahçe'de savunma alarm veriyor. Geçtiğimiz hafta içi Avrupa Ligi'nde sakatlanıp oyundan çıkan ve 1.5 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanan Milan Skriniar'dan sonra bugün maça ilk 11'de başlayan Çağlar Söyüncü-Oosterwolde ikiliside sakatlanarak oyundan çıktı.

Domenico Tedesco, Ederson'un sakatlığı sebebiyle 3 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Nottingham Forest deplasmanında Fenerbahçe'nin kalesini Tarık Çetin koruyacak.

Ederson: Sakat

Mert Günok: Liste dışı

TALISCA ŞOKU!

Anderson Talisca stattan sekerek ayrıldı. Yarın çekilecek MR sonrası durumu netlik kazanacak.

"ÇÖZÜM BULMAK İÇİN BURADAYIM..."

Domenico Tedesco: "Ederson ve Talisca'nın sıkıntıları var. Skriniar sakat. Çağlar sakat. Oosterwolde sakat. Fred cezalı. Yiğit Efe Demir üç maçı çıkarabilecek mi, ona da bakacağız. Çözüm bulmak için buradayım."