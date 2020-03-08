Adana Demirspor’da Uğur Tütüneker ile yollar ayrıldı

Kulüp başkanı Murat Sancak, 2-2 sona eren Fatih Karagümrük maçından sonra Adana Demirsporlu taraftarların yanına giderek teknik direktör Uğur Tütüneker ile yolların ayrıldığını belirtti.
"Çok değerli Adana Demirspor taraftarları, Fatih Karagümrük maçının ardından teknik direktörümüz Uğur Tütüneker ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder ve futbol yaşantısında başarılar dileriz. Takımımızın başına Cüneyt Dumlupınar getirilmiştir."
(DHA)
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