Adana Demirspor'da yeni hoca resmen açıklandı! Mavi Şimşekler Hikmet Karaman'a emanet

Son olarak Patrick Kluivert ile yollarını ayıran ve o tarihten bu yana takımı Serkan Damlu'ya emanet eden Adana Demirspor yeni hocasını buldu.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Mavi Şimşekler'den yapılan resmi açıklamada takımın başına Hikmet Karaman'ın getirildiği duyuruldu.

ANLAŞMA 1.5 YILLIK

Yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüz, tecrübeli teknik direktör Hikmet Karaman ile 1.5 yıllık anlaşmaya varmıştır." denildi.

63 yaşındaki teknik adam daha önce Kayserispor, Ankaragücü, Malatyaspor, Alanyaspor, Çaykur Rizespor, Bursaspor gibi takımları çalıştırdı.





