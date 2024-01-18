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Adana Demirspor'da yeni hoca resmen açıklandı! Mavi Şimşekler Hikmet Karaman'a emanet

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
18.01.2024 21:41 | Son Güncelleme:
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Adana Demirspor'un resmi kanallarından yapılan açıklamayla yeni hoca belli oldu. Yapılan açıklamada tecrübeli çalıştırıcı Hikmet Karaman ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. İşte detaylar...

Son olarak Patrick Kluivert ile yollarını ayıran ve o tarihten bu yana takımı Serkan Damlu'ya emanet eden Adana Demirspor yeni hocasını buldu.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

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Mavi Şimşekler'den yapılan resmi açıklamada takımın başına Hikmet Karaman'ın getirildiği duyuruldu.

ANLAŞMA 1.5 YILLIK

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Yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüz, tecrübeli teknik direktör Hikmet Karaman ile 1.5 yıllık anlaşmaya varmıştır." denildi.

63 yaşındaki teknik adam daha önce Kayserispor, Ankaragücü, Malatyaspor, Alanyaspor, Çaykur Rizespor, Bursaspor gibi takımları çalıştırdı.

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