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Adana Demirspor'dan Balotelli'ye sert uyarı

29.08.2021 19:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Mario Balotelli ile ilgili konuştu.

Adana Demirspor'dan Balotelli'ye sert uyarı

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Mario Balotelli ile ilgili olarak flaş bir açıklama yaptı.

Lig maçlarında oyundan alındıktan sonra tepki gösteren Mario Balotelli, Adana Demirspor'da krize neden oldu.

Samet Aybaba ile yolların ayrılmasında Mario Balotelli'nin etkili olmadığını söyleyen Murat Sancak, İtalyan yıldıza da uyarı yapıldığını açıkladı.

Murat Sancak "Hiç kimse bu takımın üstünde değildir. Balotelli de değildir. Ülkesine giderken, 'Bu şekilde tepkilere devam edeceksen hiç dönme' denildi. Samet Hoca ile yolların ayrılması herhangi bir futbolcunun yüzünden değildir." açıklamasını yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Adana Demirspor Mario Balotelli
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