Adana Demirspor'dan eski Galatasaraylı yıldıza kanca!

Süper Lig'e 26 yıl aradan sonra yükselen Adana Demirspor, ligde iddialı bir kadro kurmak için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Akdeniz ekibi son olarak yaptığı açıklamayla Benjamin Stambouli'yi transfer ettiğini duyurdu. Fransız basını bu gelişmenin ardından flaş bir transfer iddiası ortaya attı.

BAŞKAN AÇIKLAMIŞTI

Süper Lig'e yükseldikleri maçtan sonra Başkan Murat Sancak'ın "26 yıldır hasret kalmıştık, 26 yıl nasıl burada kalırız, ona göre hareket etmemiz lazım" dediği Adana Demirspor, transferleri peş peşe açıklıyor. İşte Adana temsilcisinin transfer gündemine gelen o isim...

YILDIZ İSİMLER TRANSFER EDİLDİ

Transfer döneminin başlamasıyla hızlı bir giriş yapan Akdeniz ekibi; Mario Balotelli, Younes Belhanda, Benjamin Stambouli gibi yıldız isimleri kadrosuna kattı. Britt Assombalonga, Jonas Svensson ve Lucas Castro gibi tecrübeli isimler takıma dahil edildi.

SERI SÜRPRİZİ

Fransız basınından Footmercato'nun haberine göre; Adana Demirspor, bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Jean-Michael Seri ile ilgileniyor. Süper Lig'e yükselen Akdeniz temsilcisinin transfer için en iddialı takım konumunda olduğu belirtildi.

SÖZLEŞMESİ 2022'DE BİTİYOR

Fildişi Sahili Milli Takımı'nda da oynayan 30 yaşındaki orta sahanın bonservisi Premier Lig ekibi Fulham'da bulunuyor. Jean-Michael Seri'nin sözleşmesi 2022'de bitecek.

GALATASARAY KARNESİ

Galatasaray'da bir sezon boyunca kiralık olarak forma giyen tecrübeli orta saha, sarı-kırmızılılarda 37 resmi maçta süre aldı. Seri bu maçlarda 2 gol ve 4 asist üretme başarısı gösterdi. Öte yandan Jean Michael Seri, Galatasaray'da forma giydiği dönemde Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı. Seri ve Belhanda ikilisi Galatasaray'da da birlikte forma giydiler.



