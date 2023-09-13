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Adana Demirspor'dan sürpriz hamle! PSG'nin 20 yaşındaki yıldızı Edouard Michut ile anlaşma sağlandı

13.09.2023 23:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Transferde son günlere yaklaşılırken Adana Demirspor, Paris Saint Germain'de forma giyen 20 yaşındaki genç oyuncu Edouard Michut'u satın alma opsiyonuyla kiralamak için PSG ile anlaşma sağladığı iddia edildi. İşte detaylar...

Süper Lig'de transferin son günlerine girilirken, yaptığı transferlerle dikkat çeken kulüplerden Adana Demirspor'dan da sürpriz bir hamle geldi.

PSG'DEN TRANSFER

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İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Adana Demirspor, Paris Saint Germain'de oynayan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Edouard Michut için harekete geçti.

"ANLAŞMA SAĞLANDI"

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Adana Demirspor'un genç oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak için kulübü PSG ile anlaştığı belirtildi.

Kariyerinde toplam 49 karşılaşmaya çıkan Edouard Michut 4 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

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