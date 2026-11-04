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Galatasaray Avrupa'da seri yaptı! Ülke puanında hesaplar değişti

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart karşısında aldığı 2-0'lık galibiyetle Avrupa'da üst üste ikinci kez kazandı. Sarı-kırmızılıların puanını 6'ya yükselttiği gecenin ardından UEFA ülke puanı sıralamasında da değişiklik yaşandı.

Galatasaray Avrupa'da seri yaptı! Ülke puanında hesaplar değişti
Cevdet Berker İşleyen

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Alman temsilcisi Stuttgart'ı ağırladı. Sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde oynadığı mücadelede rakibini 2-0 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı.

Karşılaşmanın iki golü de ilk yarıda kaydedildi. Galatasaray'a galibiyeti getiren goller Aleksey Batrakov'dan geldi.

GALATASARAY'IN PUANI 6'YA YÜKSELDİ

Galatasaray Avrupa da seri yaptı! Ülke puanında hesaplar değişti 1

Stuttgart karşısında sahadan üç puanla ayrılan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde üst üste ikinci galibiyetini elde etti. Bu sonuçla puanını 6'ya çıkaran sarı-kırmızılılar, Avrupa'daki iddiasını sürdürdü.

Konuk ekip Stuttgart ise İstanbul'dan puansız ayrılarak 7 puanda kaldı.

ÜLKE PUANINDA YENİ TABLO

Galatasaray Avrupa da seri yaptı! Ülke puanında hesaplar değişti 2

Şampiyonlar Ligi'nde salı günü oynanan karşılaşmaların tamamlanmasının ardından UEFA ülke puanı sıralaması da yeniden şekillendi. Galatasaray'ın Stuttgart karşısında aldığı galibiyetin ardından gözler Türkiye'nin Avrupa sıralamasındaki güncel durumuna çevrildi.

ÜLKE PUANI SIRALAMASI

1- İngiltere | 106.685 puan
2- İtalya | 91.017 puan
3- İspanya | 86.118 puan
4- Almanya | 84.259 puan
5- Fransa | 71.439 puan
6- Portekiz | 67.750 puan
7- Belçika | 62.450 puan
8- Hollanda | 55.395 puan
9- Türkiye | 52.675 puan
10- Yunanistan | 46.612 puan
11- Çekya | 45.725 puan
12- Polonya | 45.725 puan

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