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Adana Demirspor, Emre Mor'u istemedi

26.07.2021 22:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Transfer şovu yapan Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak, planlarıyla ilgili konuştu.

Adana Demirspor, Emre Mor'u istemedi

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Celta Vigo'dan ayrılacağı kesinleşen Emre Mor'un transferinin şu anda gündemde olmadığını söyledi.

Genç oyuncunun gündeme geldiğini kaydeden Sancak, A Spor'a yaptığı açıklamada, "Emre Mor gündemimize geldi ama şu anda ilgilenmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan başkan sosyal medyada yaptığı paylaşımda 3 transfer daha planladıklarını kaydederken, "1 sağ açık, 1 yabancı kaleci, Muhammed gelirse onu da istiyoruz ve 1 sol stoper alıp transferi bitireceğiz." dedi.

EMRE MOR: ÖNEMLİ OLAN PARA DEĞİL

Emre Mor, geçtiğimiz günlerde menajer Mino Raiola ile anlaştıktan sonra, "Celta Vigo bonservissiz ayrılmama izin verdi. Eğer bir çözüm bulamazsak, takımda şans bulmak için her şeyi yapacağım. Benim için önemli olan para değil. Yeni takımımda paraya değil forma giymeye önem vereceğim. Beni eski günlerime döndürecek, kariyerimin yeniden başlamasına olanak sağlayacak bir takıma gideceğim." açıklamasını yapmıştı.

Celta Vigo'nun daha önce Galatasaray ve Olympiakos'a kiraladığı Emre Mor, 2017'den bu yana İspanyol ekibinde toplam 52 maçta görev yaptı. Emre Mor bu maçlarda 2 gol ve 4 asistlik katkı yaptı. Öte yandan Emre Mor geçen sezon 12 maçta toplam 623 dakika süre aldı. (Sporx)


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