Adana Demirspor - Fatih Karagümrük maçı geniş özeti! Adana Demirspor - Fatih Karagümrük maçı kaç kaç bitti?

Süper Lig'in 23. haftasında Adana Demirspor evinde Fatih Karagümrük'i misafir etti. İlgiyle takip edilen maçın ilk düdüğü 16.00'da çaldı. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından naklen yayınlandı. Mücadele sonunda Adana Demirspor sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü 5-0 mağlup etti. İşte Adana Demirspor - Fatih Karagümrük maçı geniş özeti...

ADANA DEMİRSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI GENİŞ ÖZETİ!

Maçın 3. dakikası | Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Yunus Akgün ceza sahasına ortasını yaptı fakat savunma topu uzaklaştırıyor.

dakika | Jimmy Durmaz, rakip ceza sahasına girmeden kaleye şut çekti ve kaleci Arijanet Muric kurtardı. dakika | Ceza sahası içinde topla buluşan Salih Dursun, sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor, kaleci Arijanet Muric kurtarıyor. dakika | Emre Mor önemli bir gol poziyonunu değerlendiremiyor. Ceza sahası sağ iç çaprazından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

KIRMIZI KART | 32. dakika Yann Karamoh gördüğü kırmızı kart sonrası takımını 10 kişi bıraktı.

GOL - 36. dakikada Vargas'ın köşe vuruşunda ceza sahası içinde boşta kalan topu Assombalonga tamamladı ve takımını 1-0 öne geçirdi. Golcü futbolcu bu sezon 7. golünü kaydetti.

Maçın ilk yarısı Adana Demirspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçta ikinci yarı başladı...

OFSAYT | 48. dakikada Assombalonga'nın köşe vuruşu sonrası indirdiği topu Tayyip Talha ağlara gönderdi ancak gol geçerlilik kazanmadı.

GOL| 57. dakikada Assombalonga'nın pasında Yunus Akgün farkı ikiye çıkartan golü kaydetti. Galatasaray 'dan kiralanan Yunus bu sezonki 6. golünü attı.

GOL | 67. dakikada Assombalonga kendisinin iki takımının üçüncü golünü kaydetti. Assombalonga iki gol bir asistle oynuyor.

GOL| 83. dakikada Yunus Akgün'ün pasında Balotelli topu ağlara gönderdi skor 4-0 oldu

GOL | 90. dakikada Yunus Akgün Balotelli'nin pasında ikinci golünü kaydetti. Adana Demirspor farkı 5'e çıkarttı.



