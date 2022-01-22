SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Adana Demirspor - Fatih Karagümrük maçı geniş özeti! Adana Demirspor - Fatih Karagümrük maçı kaç kaç bitti?

Adana Demirspor - Fatih Karagümrük maçı geniş özeti! Adana Demirspor - Fatih Karagümrük maçı kaç kaç bitti?

22.01.2022 19:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 23. haftasında Adana Demirspor sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Maç bitiminde Adana Demirspor - Fatih Karagümrük maçı geniş özeti ve maçın detayları merak ediliyor. Peki Adana Demirspor - Fatih Karagümrük maçı kaç kaç bitti? İşte Adana Demirspor - Fatih Karagümrük maçı geniş özeti...

Adana Demirspor - Fatih Karagümrük maçı geniş özeti! Adana Demirspor - Fatih Karagümrük maçı kaç kaç bitti?

Süper Lig'in 23. haftasında Adana Demirspor evinde Fatih Karagümrük'i misafir etti. İlgiyle takip edilen maçın ilk düdüğü 16.00'da çaldı. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından naklen yayınlandı. Mücadele sonunda Adana Demirspor sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü 5-0 mağlup etti. İşte Adana Demirspor - Fatih Karagümrük maçı geniş özeti...

ADANA DEMİRSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI GENİŞ ÖZETİ!

Maçın 3. dakikası | Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Yunus Akgün ceza sahasına ortasını yaptı fakat savunma topu uzaklaştırıyor.

  1. dakika | Jimmy Durmaz, rakip ceza sahasına girmeden kaleye şut çekti ve kaleci Arijanet Muric kurtardı.

  2. dakika | Ceza sahası içinde topla buluşan Salih Dursun, sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor, kaleci Arijanet Muric kurtarıyor.

  3. dakika | Emre Mor önemli bir gol poziyonunu değerlendiremiyor. Ceza sahası sağ iç çaprazından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

KIRMIZI KART | 32. dakika Yann Karamoh gördüğü kırmızı kart sonrası takımını 10 kişi bıraktı.

GOL - 36. dakikada Vargas'ın köşe vuruşunda ceza sahası içinde boşta kalan topu Assombalonga tamamladı ve takımını 1-0 öne geçirdi. Golcü futbolcu bu sezon 7. golünü kaydetti.

Maçın ilk yarısı Adana Demirspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçta ikinci yarı başladı...

OFSAYT | 48. dakikada Assombalonga'nın köşe vuruşu sonrası indirdiği topu Tayyip Talha ağlara gönderdi ancak gol geçerlilik kazanmadı.

GOL| 57. dakikada Assombalonga'nın pasında Yunus Akgün farkı ikiye çıkartan golü kaydetti. Galatasaray 'dan kiralanan Yunus bu sezonki 6. golünü attı.

GOL | 67. dakikada Assombalonga kendisinin iki takımının üçüncü golünü kaydetti. Assombalonga iki gol bir asistle oynuyor.

GOL| 83. dakikada Yunus Akgün'ün pasında Balotelli topu ağlara gönderdi skor 4-0 oldu

GOL | 90. dakikada Yunus Akgün Balotelli'nin pasında ikinci golünü kaydetti. Adana Demirspor farkı 5'e çıkarttı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fenerbahçe'de ilk transfer! Genç oyuncu için anlaşma sağlandıFenerbahçe'de ilk transfer! Genç oyuncu için anlaşma sağlandı
Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!
Silaha mermiyi verip, soyunma odası bastı! Futbolcusuna en ağır cezayı kulüp başkanı verdiSilaha mermiyi verip, soyunma odası bastı! Futbolcusuna en ağır cezayı kulüp başkanı verdi
Anahtar Kelimeler:
Fatih Karagümrük Adana Demirspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Engin Özkoç'un yüz ifadesi gündem oldu!

Engin Özkoç'un yüz ifadesi gündem oldu!

Süper minisiyle frikik verip...

Süper minisiyle frikik verip...

Son dakika: Beşiktaş maçında bir garip olay! 5 saniye içinde 2 kez...

Son dakika: Beşiktaş maçında bir garip olay! 5 saniye içinde 2 kez...

Başkanlığa Fatih Terim değil bakın kim geliyor!

Başkanlığa Fatih Terim değil bakın kim geliyor!

Son dakika: Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçında facianın eşiğinden dönüldü!

Son dakika: Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçında facianın eşiğinden dönüldü!

Son dakika: Ne yaptın Nazım Sangare! Türkiye gündeminde 1. sıraya oturdu

Son dakika: Ne yaptın Nazım Sangare! Türkiye gündeminde 1. sıraya oturdu

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Son dakika haberi: İsmail Kartal sosyal medyayı yıktı! Maç sonunda gözleri doldu

Son dakika haberi: İsmail Kartal sosyal medyayı yıktı! Maç sonunda gözleri doldu

Evde kondisyon kazanabileceğiniz en iyi eliptik bisiklet çeşitleri

Evde kondisyon kazanabileceğiniz en iyi eliptik bisiklet çeşitleri

Son dakika: Fatih Terim, Premier Lig'e gidiyor! Dünyaca ünlü hocanın koltuğuna oturacak

Son dakika: Fatih Terim, Premier Lig'e gidiyor! Dünyaca ünlü hocanın koltuğuna oturacak

''Fatih Terim'i Fenerbahçe'ye isterim'' Sosyal medyayı yıkan açıklama...

''Fatih Terim'i Fenerbahçe'ye isterim'' Sosyal medyayı yıkan açıklama...

Soner Dikmen tüm Türkiye'yi ağlattı!

Soner Dikmen tüm Türkiye'yi ağlattı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.