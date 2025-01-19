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Adana Demirspor - Fenerbahçe maçının VAR’ı Sandi Putros oldu

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
19.01.2025 15:21
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Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında bugün oynanacak Adana Demirspor-Fenerbahçe maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Danimarkalı hakem Sandi Putros oldu.

Adana Demirspor - Fenerbahçe maçının VAR’ı Sandi Putros oldu

Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Fenerbahçe, bugün saat 19.00’da Adana Demirspor’a konuk olacak. Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler’in yardımcılıklarını Süleyman Özay ile Mustafa Savranlar yapacak, 4. hakem ise Ayberk Demirbaş olacak.

VAR KOLTUĞUNDA SANDİ PUTROS OTURACAK

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Müsabakada VAR koltuğunda Danimarka Futbol Federasyonu’ndan hakem Sandi Putros oturacak, Putros’a AVAR’da Abdullah Buğra Taşkınsoy eşlik edecek. Danimarkalı hakem, dün oynanan Başakşehir - Çaykur Rizespor karşılaşmasında da VAR’da görev yapmıştı.

Öte yandan Süper Lig’de bugün oynanacak Göztepe - Antalyaspor maçının VAR’ı Macar hakem Tamas Bugnar, Konyaspor - Kasımpaşa karşılaşmasının VAR’ı Portekizli Helder Malheiro ve Eyüpspor - Alanyaspor mücadelesinin VAR’ı ise İspanyol Adrian Cordero Vega oldu.

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19:00
Adana Demirspor Adana Demirspor
-
Fenerbahçe Fenerbahçe

Anahtar Kelimeler:
VAR fenerbahçe
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