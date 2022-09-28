Adana Demirspor-Galatasaray maçı için kentte dev ekran kurulacak

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Adana'da oynanacak Adana Demirspor-Galatasaray maçı için Yüreğir Millet Bahçesi'nde dev ekran kurulacak.

Yüreğir Belediyesinden yapılan açıklamada, Adana Demirspor ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmanın dev ekrandan izlenebileceği belirtildi.

Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, maçı dev ekrandan izlemek isteyenleri Yüreğir Millet Bahçesi'ne beklediklerini kaydetti.

Adana Demirspor-Galatasaray maçı, 1 Ekim Cumartesi günü Yeni Adana Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.



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