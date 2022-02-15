Adana Demirspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 20 Şubat Pazar günü deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre dün Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Adana Demirspor'da futbolcular, kulüp tesislerinde bir araya geldi.
Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başlayan mavi-lacivertliler, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde antrenman yaptı.
Beşiktaş maçında forma giyen oyuncular, idmanda yenilenme çalışması gerçekleştirdi.
Takımdaki diğer oyuncular ise ısınma hareketlerinin ardından taktik antrenman yaptı.
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