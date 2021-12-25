Adana Demirspor, Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladı

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yarın Göztepe ile deplasmanda yapacağı maç için kentteki hazırlıklarını tamamladı.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolcular, kulüp tesislerinde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma çalışmasıyla tamamlandı.

Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak ve yarın saat 16.00'da​ başlayacak karşılaşmayı, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.



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