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Adana Demirspor, Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladı

25.12.2021 17:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Demirspor, Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladı

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yarın Göztepe ile deplasmanda yapacağı maç için kentteki hazırlıklarını tamamladı.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolcular, kulüp tesislerinde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma çalışmasıyla tamamlandı.

Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak ve yarın saat 16.00'da​ başlayacak karşılaşmayı, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

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