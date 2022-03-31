Adana Demirspor, Hatayspor maçı hazırlıklarına devam etti

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 4 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mavi-lacivertlilerin açıklamasına göre, Akdeniz ekibi, kulüp tesislerinde antrenman yaptı.

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanda, 3 grup halinde taktik çalışma gerçekleştirildi.

Milli takımdan dönen Simon Deli ve Birkir Bjarnason da çalışmalara katıldı.

Milli takıma giden diğer oyuncular Yunus Akgün ve Arijanet Muric'in de antrenmanlara yarın katılacağı öğrenildi.



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