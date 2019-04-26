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Adana Demirspor ilk 45 dakika gol yemiyor

FUTBOL HABERLERİ  | 26.04.2019 10:01 | Son Güncelleme

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Ümit Özat yönetiminde çıktığı 10 maçın ilk 45 dakikasında kalesinde gol görmedi.

Adana Demirspor ilk 45 dakika gol yemiyor

Sezona Süper Lig hedefiyle teknik direktör Hakan Kutlu yönetiminde başlayan mavi lacivertliler, aldığı kötü sonuçlarla hedeften uzaklaşınca takımın başına Yılmaz Vural'ı getirdi. Tecrübeli hoca yönetiminde 8 maça çıkan Adana Demirspor, 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti. Kritik maçları kaybeden takımda Kulüp Başkanı Murat Sancak, Yılmaz Vural ile yolların ayrılmasının ardından Ümit Özat ile anlaştı. Ümit Özat ile yollarına devam eden mavi lacivertli takım, aldığı sonuçlarla birlikte 'Play Off' hedefi için mücadele etmeye başladı.

İLK YARIDA GOL YOK

Ümit Özat yönetiminde yeniden bir ivme yakalayan mavi lacivertli takım, yeni teknik patronuyla 10 maça çıktı. Oynadığı maçlarda ilk yarılarda kalesinde gol görmeyen Adana Demirspor, rakiplerinden 10 maçta toplamda 7 gol yedi, rakip filelere ise 15 gol bıraktı. Ligin sonuna 4 maç kala mavi lacivertli takım, Play Off hedefi doğrultusunda Boluspor, Giresunspor, Balıkesirspor ve Gençlerbirliği karşısında final niteliğinde karşılaşmalara çıkacak.

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Anahtar Kelimeler:
adana demirspor ümit özat Spor Toto 1. Lig

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