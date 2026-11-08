Emre Belözoğlu ilk sınavında! İlk 11'de sürpriz karar: O isimler kulübeye

Emre Belözoğlu yönetimindeki ilk maçına Çorum FK karşısında çıkmaya hazırlanan Fenerbahçe'de ilk 11 şekillenmeye başladı. Sarı-lacivertli takımda yeni teknik direktörün sahaya sürmeyi planladığı kadroda dikkat çeken tercihler bulunuyor.

İLK 11'İNİ BELİRLEDİ

Çorum FK karşılaşması öncesinde Fenerbahçe'nin muhtemel ilk 11'i büyük ölçüde netleşti. Kaleyi Ederson'a emanet etmesi beklenen Emre Belözoğlu, savunma hattında ise zorunlu bir değişikliğe gidecek.

Cezası nedeniyle Archie Brown'un forma giyemeyeceği mücadelede savunmanın sağında Nelson Semedo, stoper bölgesinde Milan Skriniar ve Emanuel Oppong, sol bekte ise Levent Mercan'ın görev alması bekleniyor.

Orta sahada da Liverpool karşılaşmasında uygulanan üçlü düzenin korunması planlanıyor. N'Golo Kante, Matteo Guendouzi ve İsmail Yüksek'in merkezde birlikte forma giymesi bekleniyor.

HÜCUMDA VEDAT MURİÇ SÜRPRİZİ

Emre Belözoğlu'nun hücum hattındaki tercihleri de belli olmaya başladı. İrfan Can Kahveci'nin kanat oyun kurucu rolünde görev yapması beklenirken, Mason Greenwood'un ilk 11'deki yerinin garanti olduğu ifade ediliyor.

Santrfor pozisyonunda ise Romelu Lukaku yerine Vedat Muriç'in tercih edilmesi gündemde. Attığı kritik golle formayı kapan tecrübeli futbolcu, ligde kaydettiği 7 golle takımın en skorer ismi olarak öne çıkıyor.

KEREM AKTÜRKOĞLU VE OĞUZ AYDIN...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun maçın ilerleyen bölümlerinde hücum gücünü artırmak için alternatiflerini de hazır tuttuğu belirtildi.

Genç teknik adamın, karşılaşmanın gidişatına bağlı olarak Kerem Aktürkoğlu ve Oğuz Aydın'ı ikinci yarıda oyuna dahil etmeyi planladığı aktarıldı. Böylece Çorum FK mücadelesinde hem ilk 11 tercihleri hem de kenardan gelecek hamleler merakla bekleniyor.