Adana Demirspor-Kayserispor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında konuk ettiği Yukatel Kayserispor ile 1-1 berabere kalan Adana Demirspor'un teknik direktörü Vincenzo Montella, "Ligde puan almamız ve yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Kazansaydık bizim için mükemmel bir gün olurdu, maalesef beraberlikle bitti." dedi.

Montella, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, maç sonucu nedeniyle üzgün olduklarını söyledi.

Galibiyete yaklaşmış olduklarını ifade eden Montella, "Tabii ki ikinci yarıda oynanan futbol da aslında önceden tahmin ettiğimiz bir futboldu. Futbolcularımı tebrik etmek istiyorum. Çok fazla efor sarf ettiler, fedakarlık yaptılar ve buraya kadar getirebildiler. Tabii ki diğer haftaya da hazırlanmamız, enerjilerimizi toparlamamız gerekiyor hem zihinsel hem fiziksel olarak." değerlendirmesinde bulundu.

Montella, takımdaki eksiklikler ve maçın iki yarısında oynanan farklı oyuna ilişkin görüşlerinin sorulması üzerine şunları kaydetti:

"Aslında defans hattında sayılı futbolcularımız vardı. Pozisyon dışında oynayanlar, orta sahada da öyle. Bu maça baktığımızda 2-0'ı da yakalayabileceğimiz pozisyonlar vardı ama maç böyle sonuçlandı. Bu şekilde kabul etmek lazım. Ligde puan almamız ve yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Kazansaydık bizim için mükemmel bir gün olurdu, maalesef beraberlikle bitti."

- Kayserispor cephesi

Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ile taraftarlarına gösterdikleri konukseverlik ve centilmenlikten dolayı teşekkür etti.

Rakiplerinin iyi bir takım olduğunu, ligde ilk 5'i çok rahat zorlayabileceğini aktaran Karaman, "Biz mütevazı bir kadroya sahibiz. Bize göre iyi bir maç oldu. Beraberlik golünü attığımız için mutluyuz." diye konuştu.

Karaman, kulüp başkanı Berna Gözbaşı'na da kendilerine verdiği katkıdan dolayı teşekkür etti.

Her iki takımdaki eksiklikler hakkındaki görüşünün sorulması üzerine Karaman, "Her iki takımda da eksiklik var. Bizde daha çok var. Oyuncularımız özellikle 1-0 geriye düştükten sonra oyun disiplininden kopmadı. Oyunu da sonuna kadar götürdük." ifadelerini kullandı.

