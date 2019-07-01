SPOR

Adana Demirspor, Mustapha Carayol'u kadrosuna kattı

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 01.07.2019 15:32 | Son Güncelleme

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, geçen sezon Güney Kıbrıs Rum Kesimi takımlarından Apollon Limassol'da forma giyen Gambiyalı sağ kanat oyuncusu Mustapha Carayol ile sözleşme imzaladı.

Adana Demirspor, Mustapha Carayol'u kadrosuna kattı

Sezona şampiyonluk hedefiyle başlamak isteyen Adana Demirspor, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Kulüp Başkanı Murat Sancak, 30 yaşındaki Gambiyalı sağ kanat oyuncusu Mustapha Carayol ile anlaşma sağladı ve Gambiyalı kanat oyuncusuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.

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Anahtar Kelimeler:
adana demirspor Mustapha Carayol

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