Adana Demirspor, Rodrigues'in sakatlığının ciddi olmadığını açıkladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Trabzonspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan sol bek Kevin Manuel Rodrigues'in Fransa'daki tedavisinin ardından yarın Türkiye'ye döneceğini duyurdu.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, ligin 6. haftasında pazartesi günü 3-2 kazandıkları Trabzonspor maçının 16. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Kevin Manuel Rodrigues'in ciddi bir probleminin olmadığı belirtildi.

Rodrigues'in, Fransa'da tedavisi tamamlandıktan sonra yarın Türkiye'ye döneceği ifade edildi.



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