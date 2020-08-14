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Adana Demirspor, Sedat Şahintürk ile sözleşme imzaladı

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 14.08.2020 21:31 | Son Güncelleme

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, kanat oyuncusu Sedat Şahintürk ile sözleşme imzaladı.

Adana Demirspor, Sedat Şahintürk ile sözleşme imzaladı

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, kanat oyuncusu Sedat Şahintürk ile sözleşme imzaladı.

Kulübün Twitter hesabından yapılan duyuruda, altyapısından yetiştiği Beşiktaş'ta profesyonel olan 24 yaşındaki futbolcu ile 2 yılı opsiyonlu 3 senelik sözleşme imzalandığı belirtildi.

Sedat Şahintürk'ün kiralık olarak sırasıyla Balıkesirspor ve Denizlispor'da forma giydiği hatırlatıldı. (AA)

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