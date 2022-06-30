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Adana Demirspor, Semih Güler'in sözleşmesini uzattı

30.06.2022 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Demirspor, Semih Güler'in sözleşmesini uzattı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, defans oyuncusu Semih Güler'in sözleşmesini 3 yıl uzattı.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki defans oyuncusu Semih ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Semih, Akdeniz ekibinde 16 Ocak 2019'dan bu yana forma giyiyor.

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