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Adana Demirspor, Süper Lig'e şampiyon olarak çıkmak istiyor

ADANA HABERLERİ  | 04.07.2020 12:22 | Son Güncelleme

Teknik sorumlu Cüneyt Dumlupınar: "İnşallah hak edilen şampiyonluğu hep beraber yaşayacağız. Şu an ikinci sıradayız, kontrol bizde. Kalan 3 maçımızı kazandığımız takdirde direkt Süper Lig'e çıkacağız" - "Asıl hedef Süper Lig'e çıkmamız ama lig birincisi olarak çıkarsak bunu ekstra taçlandırmış oluruz"

EREN BOZKURT - Son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla TFF 1. Lig'de ikinciliğe yükselen Adana Demirspor'un teknik sorumlusu Cüneyt Dumlupınar, şampiyon olarak Süper Lig'e yükselmek istediklerini söyledi.

Dumlupınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında ara verilen ligin yeniden başlamasının ardından çıktıkları 3 maçı da kazandıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

Geçen hafta deplasmanda 1-0 geriye düştükleri maçta Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ettiklerini anımsatan Dumlupınar, oyuncularının performansından duyduğu memnuniyetini dile getirdi.

Dumlupınar, sadece oynayan değil, sonradan oyuna giren ve kadroda olmayan oyuncuların da inançlarıyla takıma katkı sağladığının altını çizerek, "Erzurum'dan döndük, şehir yanıyordu. Şampiyonluk öncesi fragman yaşattılar. Oyuncularımız, nerede olduklarını, şehrin ne istediğini zaten biliyorlardı ama çok iyi kavradılar." dedi.

Lige verilen arada çok iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini belirten Dumlupınar, "Türkiye'de hiç kimsenin yapmadığı iki etap halinde kamp yaptık. Oyuncularımız fizik olarak oldukça fit durumda. Özellikle oyuncu değişikliklerinden sonra oyunun nasıl değiştiğini herkes görüyor. Kampın gerçekten çok faydasını gördük. Biz her şeyimizle şampiyonluğa hazırız. Bir tane final maçımız var, pazar günü oynayacağımız Altay maçı." diye konuştu.

- "Hak edilen şampiyonluğu hep beraber yaşayacağız"

Takımın ve şehrin şampiyonluk istediğini vurgulayan Dumlupınar, şunları kaydetti:

"Böyle olduğu zaman başarılar geliyor, şampiyonluklar geliyor. Biz güzel bir aileyiz şehir olarak. Erzurum'dan döndükten sonra o hasret gün yüzüne çıktı. İnşallah hak edilen şampiyonluğu hep beraber yaşayacağız. Şu an ikinci sıradayız, kontrol bizde. Kalan 3 maçımızı kazandığımız takdirde direkt Süper Lig'e çıkacağız. Şimdi istediğimiz yerdeyiz, ikinci sıradayız. İnşallah şampiyon olarak Süper Lig'e çıkmak istiyoruz. 3 maçımızı kazandığımız takdirde hep beraber Süper Lig'e çıkacağız. Herkes emeklerinin karşılığını bulacak inşallah. Asıl hedef Süper Lig'e çıkmamız ama lig birincisi olarak çıkarsak bunu ekstra taçlandırmış oluruz."

İlk 2 sırada yer alan takımların doğrudan Süper Lig'e yükseleceği, ardından gelen 4 ekibin ise play-off oynayacağı ligde Adana Demirspor, 57 puanlı lider Hatayspor'un ardından 54 puanla ikinci sırada bulunuyor.

Akdeniz ekibi, ligin 32. haftasında 5 Temmuz Pazar günü Altay'ı 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda konuk edecek.

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