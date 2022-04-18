YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana Demirspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı

Adana Demirspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı

18.04.2022 21:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Demirspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 23 Nisan Cumartesi günü sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, dün Kasımpaşa'ya 4-0 yenilen Adana Demirspor'da futbolcular, kulüp tesislerinde bir araya geldi.

Trabzonspor maçının hazırlıklarına başlayan mavi-lacivertliler, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde antrenman yaptı.

Kasımpaşa maçında forma giyen oyuncular, idmanda yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Diğer futbolcular ise ısınma hareketlerinin ardından dar alanda çift kale maç oynadı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Emekli maaşıyla 20 yıldır sahipsiz hayvanları besliyorEmekli maaşıyla 20 yıldır sahipsiz hayvanları besliyor
Isparta'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldüIsparta'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
Kalp krizi geçirdikten sonra tanıştığı bisikletle sağlığa pedal çeviriyorKalp krizi geçirdikten sonra tanıştığı bisikletle sağlığa pedal çeviriyor
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Adana Demirspor Adana

Adana Namaz Vakitleri 18 Nisan Pazartesi

İmsak
04:28
Sabah
05:54
Öğle
12:43
İkindi
16:24
Akşam
19:22
Yatsı
20:42

Adana Nöbetçi Eczaneler18 Nisan Pazartesi

Su Eczanesi
Seyhan
Kınalı Eczanesi
Seyhan
Sümer Eczanesi
Seyhan
Sunam Eczanesi
Seyhan
Uğur Eczanesi
Seyhan
Aydın Eczanesi
Seyhan
Serap Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kendi istediği gibisini bulamayınca kendi markasını kurdu!

Kendi istediği gibisini bulamayınca kendi markasını kurdu!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Ev sahibi seksi fotoğraflarını görünce öyle bir şey yaptı ki...

Ev sahibi seksi fotoğraflarını görünce öyle bir şey yaptı ki...

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.