Adana Demirspor'un çılgın çocuğu Balotelli çalıştığı en kötü teknik adamın Brendan Rodgers olduğunu açıkladı!

Adana Demirspor'da forma giyen tecrübeli oyuncu Mario Balotelli, geçtiğimiz haftalarda geçirdiği trafik kazası sonrası İtalya'da ameliyat edilmiş ve bir süre sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.

Adana Demirspor olayla ilgili olarak, "Dün ülkesi İtalya'da trafik kazası geçiren oyuncumuz Mario Balotelli'nin sağlık durumunun iyi olduğunu, evinde istirahatte olup herhangi bir sıkıntısı olmadığını bilgilerine sunarız" ifadelerini kullanmıştı.

ÇALIŞTIĞI EN KÖTÜ TEKNİK ADAMI AÇIKLADI

33 yaşındaki yıldız verdiği bir röportajda oldukça ilginç bir açıklamada bulundu. Balotelli açıklamasında çalıştığı en kötü teknik adamın şimdilerde Celtic'i çalıştıran İskoç teknik adam Brendan Rodgers'ın olduğunu söyledi.





