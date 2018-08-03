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Adana Demirspor'un son bombası Volkan Şen!

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 03.08.2018 17:47 | Son Güncelleme

Manchester United’ın eski yıldızlarından Anderson’u renklerine bağlayan TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor, şimdi de pek çok Süper Lig ekibinin peşinde olduğu Volkan Şen’i ikna etmeye hazırlanıyor.

Adana Demirspor'un son bombası Volkan Şen!

Başkanlık görevine Murat Sancak geldikten sonra transferde şaha kalkan Adana Demirspor durmak bilmiyor. Şu ana kadar 20 oyuncuyu kadrosuna katan Güney ekibi, ses getirecek hamleler yapmaya devam ediyor. Hedefteki yeni yıldız Volkan Şen...

Konyaspor’dan ayrıldıktan sonra pek çok Süper Lig ekibiyle temasta olan tecrübeli kanat oyuncusuna Adana Demirspor talip oldu. Bu transferdeki en büyük sıkıntı, Volkan Şen için Fenerbahçe’ye ödenmesi gereken 650 bin Euro’luk pay. Güney ekibi bu rakamı düşürmeye çalışıyor.

FLAŞ İSİMLER
Son olarak 8 sezon Manchester United forması giyen Brezilyalı Anderson’u renklerine bağlayan Adana Demir’in flaş transferleri arasında Pote, Batuhan Karadeniz, Mitrovic, Kage, Traore ve Çağlar Akbaba bulunuyor. (Fanatik)

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Volkan Şen Adana Demirspor'a gidiyorVolkan Şen Adana Demirspor'a gidiyor
Anderson, Adana Demirspor'daAnderson, Adana Demirspor'da
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