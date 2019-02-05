Adana Demirspor'un yeni teknik direktörü Ümit Özat oldu!

Spor Toto 1. Lig'de sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan Adana Demirspor, Yılmaz Vural'dan boşalan teknik direktörlük görevine Ümit Özat'ı getirdi.
Adana Demirspor Kulübü'ndan yapılan açıklamada, "Adana Demirspor’umuz, Ümit Özat ile anlaşmaya varmıştır. Yeni teknik direktörümüz Ümit Özat, boş mukaveleye imza atarak, kendisiyle ilgili tüm tasarruf haklarını peşinen başkanımız Murat Sancak’a bırakmıştır. Koşulsuz ve hiçbir özel menfaat beklemeden, kulübümüze hizmet edecek olan yeni teknik direktörümüz Ümit Özat ve ekibine samimiyetlerinden dolayı teşekkür eder, camiamıza hayırlı olmasını dileriz" denildi.
Galatasaray ayrılığı açıkladı!
İşte Fatih Terim ve Serdar Aziz arasındaki o konuşma
Batuhan Karadeniz 10. takımına imza attı
Vagner Love, Beşiktaş'ı bombaladı
Futbol tarihine geçen transfer! Rekor kırıldı
Trabzon'da Uğurcan belirsizliği
Yeni transferlere imza töreni!
Ümit Özat depremi! 27 günde...
F.Bahçe'den müthiş gelir!
Trabzon'un hedefi final
Hakan Çalhanoğlu'ndan Tolgay sözleri
Alex'ten flaş sözler! 'F.Bahçe'nin küme düşmesi...'
Milan kaçtı, Roma yakaladı
Ozan Kabak 90+4'te yıkıldı
Yılmaz Vural'la ilgili flaş karar
Bayern'i Leverkusen durdurdu
Alexander Milosevic İngiltere'ye gitti
Okuyucu Yorumları 0 yorum