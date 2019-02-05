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Adana Demirspor'un yeni teknik direktörü Ümit Özat oldu!

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 05.02.2019 15:10 | Son Güncelleme

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da teknik direktörlük görevine Ümit Özat getirildi. Kulüpten yapılan açıklamada, Ümit Özat'ın boş mukaveleye imza atarak, kendisiyle ilgili tüm tasarruf haklarını Başkan Murat Sancak'a bıraktığı belirtildi.

Adana Demirspor'un yeni teknik direktörü Ümit Özat oldu!

Spor Toto 1. Lig'de sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan Adana Demirspor, Yılmaz Vural'dan boşalan teknik direktörlük görevine Ümit Özat'ı getirdi.

Adana Demirspor Kulübü'ndan yapılan açıklamada, "Adana Demirspor’umuz, Ümit Özat ile anlaşmaya varmıştır. Yeni teknik direktörümüz Ümit Özat, boş mukaveleye imza atarak, kendisiyle ilgili tüm tasarruf haklarını peşinen başkanımız Murat Sancak’a bırakmıştır. Koşulsuz ve hiçbir özel menfaat beklemeden, kulübümüze hizmet edecek olan yeni teknik direktörümüz Ümit Özat ve ekibine samimiyetlerinden dolayı teşekkür eder, camiamıza hayırlı olmasını dileriz" denildi.

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