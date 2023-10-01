Adana Demirspor'un yıldızı Mario Balotelli bir döndü pir döndü! Alanyaspor karşısında 2 gol birden attı

Adana Demirspor'da ikinci dönemini yaşayan Mario Balotelli, transferinin ardından hazırlık sürecini tamamlamasının ardından Adana Demirspor formasıyla bu sezonki ilk maçına Alanyaspor karşısında çıktı.

GOLLERLE DÖNDÜ

Teknik direktör Patrick Kluivert'ın, ilk 11'de şans verdiği yıldız isim ilk maçında 2 gol birden buldu. Karşılaşmanın 30. dakikasında şık bir gole imza atan İtalyan yıldız, ikinci yarının hemen başında attığı golle takımını 2 farklı üstünlüğe taşıdı.

33 MAÇTA 19 GOL

Mario Balotelli daha önceden de formasını giydiği Adana Demirspor'da 2021-22 sezonunda 33 maçta 19 gol ve 6 asistle skora etki etmişti.



