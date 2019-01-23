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Adana Demirspor: Vagner Love bize gelmek istemedi

FUTBOL HABERLERİ  | 23.01.2019 15:25 | Son Güncelleme

Vagner Love'la görüştüklerini açıklayan Adana Demirspor Kulübü, golcü futbolcunun yurt dışında oynamak istemesi üzerine transferin gerçekleşmediğini duyurdu.

Adana Demirspor, Vagner Love'dan istediği cevabı alamadı.

Görüşmeyi duyurdular

Golcü futbolcuyla görüştüklerini açıklayan Adana ekibi, oyuncunun yurt dışında oynamak istediğini duyurdu.

Golcü futbolcuyla görüştüklerini açıklayan Adana ekibi, oyuncunun yurt dışında oynamak istediğini duyurdu.

İşte yapılan açıklama:

İşte yapılan açıklama:

"Beşiktaş Kulübü ile yollarını ayıracak olan Vagner Love ile transfer görüşmesi gerçekleştirdik."

"Beşiktaş Kulübü ile yollarını ayıracak olan Vagner Love ile transfer görüşmesi gerçekleştirdik."

"Yapılan görüşmeler neticesinde oyuncunun Türkiye'de değil yurt dışında forma giymek istemesinden dolayı Vagner Love transferi gerçekleşmemiştir."

"Yapılan görüşmeler neticesinde oyuncunun Türkiye'de değil yurt dışında forma giymek istemesinden dolayı Vagner Love transferi gerçekleşmemiştir."
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Anahtar Kelimeler:
adana demirspor Spor Toto Süper Lig Beşiktaş vagner love

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