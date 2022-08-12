Adana Demirspor, yarın Sivasspor'u konuk edecek

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak.

Yeni Adana Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı hakem Mert Güzenge yönetecek.

Ligin ilk haftasında deplasmanda Bitexen Giresunspor'u 3-2 mağlup eden Akdeniz ekibi, sahasında sezonun ilk maçında Sivasspor'u da yenip 2'de 2 yapmak istiyor.

Adana Demirspor'da, 23 Yaş Altı Milli Takımında bulunan Tayyip Talha Sanuç ve İsmail Çokçalış, Sivas ekibi karşısında forma giyemeyecek.

Sakatlığının ardından antrenmanlara başlayan Mario Balotelli'nin durumu ise yarın belli olacak.

Adana Demirspor, geçen sezon Sivasspor ile oynadığı ilk maçta 2-1 mağlup olmuş, ikinci maç ise 1-1 tamamlanmıştı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz