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Adana Demirspor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına devam etti

02.03.2022 19:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Demirspor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına devam etti

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 4 Mart Cuma günü deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Akdeniz ekibi, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.

Isınma hareketleri ve koordinasyonla başlayan antrenman, taktik çalışmayla son buldu.

Mavi-lacivertli oyuncular, antrenmandan sonra orta saha oyuncusu Sinan Kurt'un doğum gününü kutladı. Takım arkadaşları tarafından kafasına un ve yumurta atılarak Brezilya usulü kutlama yapılan Sinan Kurt, keyifli dakikalar yaşadı.

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