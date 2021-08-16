Adana Demirspor, Yukatel Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı

Adana Demirspor, Süper Lig'in 2. haftasında 20 Ağustos Cuma günü deplasmanda Yukatel Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, mavi-lacivertliler, Adana Demirspor Tesisleri'nde teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde çalıştı.
Aybaba, antrenman öncesi oyuncuları ile kısa bir toplantı yaparak Fenerbahçe maçında verdikleri mücadeleden dolayı teşekkür etti.
Fenerbahçe maçında ilk 11'de oynayan futbolcular yenilenme idmanı yaptı, diğer oyuncular ise koordinasyon çalışması gerçekleştirdi.
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