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Adana Demirspor'da futbol akademisinin başına Özgür Zengin getirildi

28.07.2021 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Demirspor'da futbol akademisinin başına Özgür Zengin getirildi

Süper Lig takımlarından Adana Demirspor'un futbol akademi direktörü Özgür Zengin oldu.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, UEFA Pro Lisans ve UEFA Tudor Lisans sahibi Özgür Zengin'in, daha önce çeşitli kulüplerde teknik direktörlük, yardımcı antrenörlük, futbol akademi direktörlüğü gibi görevler aldığı anımsatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zengin, Adana Demirspor camiasına layık olmaya çalışacağını belirterek, "Altyapı süreci uzun ve meşakkatli bir iştir. Doğru organizasyon ve planlama ile sistemli çalışarak Adana Demirspor camiasına layık olmaya çalışacağım. İlk hedefimiz, önce gelecekte Adana Demirspor formasına hizmet eden yetenekli ve kişilikli gençleri takıma kazandırmak, daha sonra da futbol okullarımızda tüm gençlerimize hizmet etmektir." ifadelerini kullandı.

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