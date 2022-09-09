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Adana Demirspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor

09.09.2022 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknik direktör Vincenzo Montella: - "Trabzonspor maçı zor ve motive eden bir maç. En doğru şekilde hazırlanmayı hedefliyoruz ve ona göre çalışmalar yapıyoruz"

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında 12 Eylül Pazartesi günü sahalarında yapacakları Trabzonspor maçına en iyi şekilde hazırlandıklarını söyledi.

Montella, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdükleri kulüp tesislerinde gazetecilere açıklamada bulundu, soruları yanıtladı.

Trabzonspor maçını değerlendiren Montella, şöyle konuştu:

"Trabzonspor maçı zor ve motive eden bir maç. En doğru şekilde hazırlanmayı hedefliyoruz ve ona göre çalışmalar yapıyoruz. Oynadığımız her maç gibi bu da bizim için bir test. Kırılma anı yaşanacağını zannetmiyorum. Biz adım adım ilerleyen bir takımız. Trabzonspor'un geçen sene hak ederek aldığı bir şampiyonluk var. Kadroyu da aslında Şampiyonlar Ligi'ne göre kurdular ama sonrasında Avrupa Ligi'nde devam ettiler. Biz kendimizi her zaman önde tutarak, kendi futbolumuzu oynayacağız."

Montella, Türkiye Futbol Federasyonunu ziyaretinde Galatasaray kalecisi Fernando Muslera ile çekildiği fotoğrafın hatırlatılması üzerine, "Tabii ki de böyle anlar büyük zevk veriyor. Muslera da seneler boyunca İtalya'da oynadı. O da Roma'daydı. Belki de tarihimi biraz fazla bildiği için böyle bir yaklaşım gösterdi, o yüzden çok mutluyum." ifadesini kullandı.

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