Adana Demirspor'dan hakem Uğurlu'ya "geçmiş olsun" mesajı

Adana Demirspor Kulübü, oğlu rahatsızlanan hakem Yaşar Kemal Uğurlu için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, 23 Nisan'da Trabzonspor ile oynadıkları karşılaşmayı yöneten hakemlerden Yaşar Kemal Uğurlu'nun, maç saatinde oğlunun ameliyat olmak için hastaneye kaldırıldığını üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.
Mesajda, "Futbolun sadece sonuca odaklı bir oyun olmadığını ve genç hakemimizin içinde bulunduğu psikolojik durumun kendisini olumsuz etkilediğini, bir babanın evladını her an düşünmesinin ve konsantrasyon sorunu yaşamasının gayet normal bir durum olduğu kanaatindeyiz. Adana Demirspor olarak, Uğurlu ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, genç kardeşimizin bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.
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