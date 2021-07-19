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Adana Demirsporlu Metehan Mimaroğlu, Süper Lig'de kalıcı olmak istediklerini söyledi

19.07.2021 17:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Demirsporlu Metehan Mimaroğlu, Süper Lig'de kalıcı olmak istediklerini söyledi

ADANA (AA) - Adana Demirspor'un 27 yaşındaki sol kanat oyuncusu Metehan Mimaroğlu, "Adana Demirspor'u layık olduğu yerde, Süper Lig'de kalıcı hale getirmek istiyoruz." dedi.

Takımın yeni transferlerinden Metehan Mimaroğlu, mavi-lacivertli takımın Bolu'daki kampında yaptığı açıklamada, büyük bir camiaya katıldığı için mutlu olduğunu belirtti.

Farklı takımların kendisiyle ilgilendiğini ancak Adana ekibini seçtiğini anlatan Metehan, "Transfer sürecim biraz uzun sürdü açıkçası. Bunun nedeni farklı takımların da ilgisi olduğu için görüşme halindeydik. Ben menajerime ilk günden beri Adana Demirspor'a olan ilgimden dolayı, camiayı ve şehri tanıyıp bildiğim için buraya daha sıcak baktığımı ilettim." değerlendirmesinde bulundu.

Metehan, Süper Lig'de kalıcı olmayı hedeflediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Öncelikle Adana Demirspor'un başarısı için ter dökeceğiz, çok mücadele edeceğiz. Zorlu bir lig olacak. Bunun farkındayız, bilincindeyiz. Ona göre çalışıyoruz. Çok iyi bir aile ortamımız var. Bunu lige yansıtacağız, kimsenin şüphesi olmasın. Adana Demirspor'u layık olduğu yerde, Süper Lig'de kalıcı hale getirmek istiyoruz. Daha önce Osmaniye'de de oynadım. Adana'nın iklimini, insanlarını biliyorum, çok da seviyorum. Hepsi cana yakın insanlar. Bunun için yabancılık çekmeyeceğimi biliyorum. Adana Demirspor, bana göre Süper Lig'e uzun yıllardır hazır bir camia."

Takıma yeni katılan oyunculara da değinen Metehan, şunları kaydetti:

"Hepsi büyük isim. Gerçekten bize katkı sağlayacaklarından şüphemiz yok. Bu bir takım oyunu. Sahada herkes mücadele edecek. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Mario (Balotelli) büyük bir yıldız. Biz ona elimizden gelen desteği veriyoruz, o da bize veriyor. Saha içerisinde tecrübeleriyle, duruşuyla zaten her şeyini sergiliyor, her şekilde yardımcı oluyor. Böyle güven veren bir takım halinde devam ediyoruz."

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