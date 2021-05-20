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Adana Demirsporlu yönetici koronavirüse yenik düştü

20.05.2021 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF 1. Lig 2020-2021 sezonu şampiyonu Adana Demirspor’un Yönetim Kurulu üyesi Şentürk Çalık, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Adana Demirsporlu yönetici koronavirüse yenik düştü

Mavi-lacivertli ekibin yönetim kurulunda olan iş adamı 55 yaşındaki Şentürk Çalık, koronavirüs tedavisi gördüğü Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’nde bugün hayatını kaybetti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Bir süredir Ç.Ü Balcalı Hastanesi Covid-19 servisi yoğun bakım ünitesinde tedavi gören yöneticilerimizden Şentürk Çalık’ı kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve camiamıza başsağlığı dileriz" denildi.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Adana Demirspor
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