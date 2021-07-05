Adana Demirsporlu Younes Belhanda:"Gerçekten çok çılgın taraftarımız var"

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor'un kadrosuna kattığı Younes Belhanda, "Gerçekten çok çılgın taraftarımız var. Bir an önce onlarla buluşmak istiyorum." dedi.
Belhanda, yaptığı açıklamada, sözleşmeyi imzaladıktan sonra takım arkadaşlarıyla hemen tanışmak için Bolu'daki kampa geldiğini belirtti.
Şu an kendisini evinde gibi hissettiğini ve mutlu olduğunu aktaran Belhanda, "Adana Demirspor beni istediğinde zaten hemen taraftarları izledim. Gerçekten çok çılgın taraftarımız var. Bir an önce onlarla buluşmak istiyorum." ifadelerini kullandı.
Adana Demirspor'un 26 yılın sonunda Süper Lig'e çıktığını belirten Belhanda, gelecek oyuncularla beraber bir aile olup yollarına devam etmek istediklerini kaydetti.
Belhanda, iyi bir kariyeri olan Gökhan İnler ile aynı takımda olduğu için de mutlu olduğunu ifade etti.
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