Adana Feke'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Adana'nın Feke ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Feke ilçesi Akoluk Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye söndürme helikopterleri ile arazözler sevk edildi.

Ekiplerin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.



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