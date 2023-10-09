Adana Lezzet Festivali’nde 600 bin şiş kebap ve ciğer ile 500 bin şişe şalgam tüketildi

Adana Valiliği öncülüğünde gerçekleştirilen, Adana Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri ile sivil toplum örgütlerinin destek verdiği 7. Uluslararası Adana Lezzet Festivali’ne ilgi yoğun oldu. Bu yıl deprem nedeniyle eğlence konserlerin iptal edilmesine rağmen festivale toplam 923 bin kişi katıldı. Adana’da festival süresince; 600 bin şiş kebap ve ciğer ile 500 bin şişe şalgam tüketildi. Kentte yer alan tüm oteller festival boyunca tamamen doldu. Konaklamak için Adana’ya gelen bazı ziyaretçiler, çevre illerdeki otellere yönlendirildi.

Öte yandan 6 Şubat’ta meydana gelen ve Adana’yı da etkileyen depremin ardından işleri azalan esnaf, festival sayesinde rahat bir nefes aldı.

