YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana Lezzet Festivali’nde 600 bin şiş kebap ve ciğer ile 500 bin şişe şalgam tüketildi

Adana Lezzet Festivali’nde 600 bin şiş kebap ve ciğer ile 500 bin şişe şalgam tüketildi

09.10.2023 14:20 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

7. Uluslararası Adana Lezzet Festivali’ne toplam 923 bin kişi katılırken, 600 bin şiş kebap ve ciğer ile 500 bin şişe şalgam tüketildi.

Adana Valiliği öncülüğünde gerçekleştirilen, Adana Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri ile sivil toplum örgütlerinin destek verdiği 7. Uluslararası Adana Lezzet Festivali’ne ilgi yoğun oldu. Bu yıl deprem nedeniyle eğlence konserlerin iptal edilmesine rağmen festivale toplam 923 bin kişi katıldı. Adana’da festival süresince; 600 bin şiş kebap ve ciğer ile 500 bin şişe şalgam tüketildi. Kentte yer alan tüm oteller festival boyunca tamamen doldu. Konaklamak için Adana’ya gelen bazı ziyaretçiler, çevre illerdeki otellere yönlendirildi.
Öte yandan 6 Şubat’ta meydana gelen ve Adana’yı da etkileyen depremin ardından işleri azalan esnaf, festival sayesinde rahat bir nefes aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yaklaşık 1500 yıldır ayakta olan Stylos Manastırı zamana direniyorYaklaşık 1500 yıldır ayakta olan Stylos Manastırı zamana direniyor
Ormanın hayaleti Düzce’de fotokapana takıldıOrmanın hayaleti Düzce’de fotokapana takıldı
Ankara’ya şehit ateşi düştüAnkara’ya şehit ateşi düştü
Anahtar Kelimeler:
Adana

Adana Namaz Vakitleri 9 Ekim Pazartesi

İmsak
05:14
Sabah
06:33
Öğle
12:31
İkindi
15:46
Akşam
18:19
Yatsı
19:33

Adana Nöbetçi Eczaneler 9 Ekim Pazartesi

Deva eczanesi
Saimbeyli
Demircioğlu eczanesi
Tufanbeyli
Karakaya eczanesi
Seyhan
Ragip metin eczanesi
Yuregir
Güven eczanesi
Cukurova
Gezer eczanesi
Kozan
Deniz eczanesi
Ceyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düğün şakası olay oldu! Cebinden çıkarttı

Düğün şakası olay oldu! Cebinden çıkarttı

Yarı fiyatına düştü! Tommy Hilfiger kartlıkta büyük fırsat

Yarı fiyatına düştü! Tommy Hilfiger kartlıkta büyük fırsat

Sosyal medya bu anne ile kızını konuşuyor! Kız kardeş zannediyorlar

Sosyal medya bu anne ile kızını konuşuyor! Kız kardeş zannediyorlar

Kızı ve torunuyla birlikte poz verdi! Bir gören bir daha baktı

Kızı ve torunuyla birlikte poz verdi! Bir gören bir daha baktı

Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor! Camper kalitesiyle tanışın

Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor! Camper kalitesiyle tanışın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.